Wereld nog steeds slecht voorbereid op nieuwe pandemie

De wereld is niet beter voorbereid op een pandemie dan eind 2019. Het IPPPR (Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response) denkt dat de situatie misschien zelfs nog erger is dan voor de coronapandemie, door de economische staat van de meeste landen.

Vorig jaar concludeerde hetzelfde panel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al dat de wereld gefaald had bij de aanpak van de coronacrisis. Nu zegt het dat landen nog net zo kwetsbaar zijn voor een nieuwe pandemie. Voorzitter Helen Clark, oud-premier van Nieuw-Zeeland, zei bij de presentatie dat we nog steeds ‘dezelfde middelen hebben en hetzelfde systeem om te reageren op de dreiging van een pandemie. Dat bleek niet genoeg.’ Doordat de coronapandemie economisch zwaar is geweest en de meeste landen nu ook last hebben van stijgende prijzen, is de wereld misschien minder in staat om de klap van een nieuwe pandemie financieel op te vangen.

Wel is het volgens het panel positief dat er structureel meer geld naar de WHO gaat en dat er een pandemiefonds komt, maar de verbeteringen gaan te langzaam. Ook de verdeling van vaccins in de wereld zou nog beter kunnen.

Het rapport van het panel komt een week voordat alle WHO-lidstaten weer gaan vergaderen in Genève. Daar nemen ze jaarlijks beslissingen over de gezondheidssituatie en zullen ze de bevindingen van het panel bespreken. Dat roept regeringsleiders op om plannen te maken binnen de Verenigde Naties. Alleen op het hoogste politieke niveau zou de daadkracht aanwezig zijn om tot betere afspraken te komen.