Haags ov-bedrijf verhoogt lonen ondanks uitblijven cao-akkoord

Het Haagse openbaarvervoersbedrijf HTM verhoogt de lonen voor zijn personeel, ondanks het uitblijven van een akkoord met de vakbonden over een nieuwe cao. FNV en CNV stelden het bedrijf achter de bussen, trams en lightrailverbinding in Den Haag een ultimatum om uiterlijk woensdagmiddag aan hun eisen tegemoet te komen. Nu dat is verlopen dreigen er acties.

De vakbonden eisten onder meer 5 procent meer loon en het behoud van koopkracht voor personeel van HTM. Dat bedrijf kondigt nu aan ‘geheel vrijwillig en onverplicht’ de lonen dit jaar met in totaal 3,1 procent te verhogen.

FNV-bestuurder Eric Vermeulen wil de bekendmaking van HTM eerst goed bestuderen voordat hij er inhoudelijk op in kan gaan. Het vervoersbedrijf liet onder andere weten niet akkoord te kunnen gaan met de eisen van de vakbonden. HTM kampt nog altijd met de financiële gevolgen van de coronacrisis, die door het thuiswerkadvies voor veel minder reizigers in het ov zorgde. Het bedrijf vreest daarnaast dat ook volgend jaar nog altijd minder mensen de tram of bus pakken dan voor de pandemie.

De vakbonden zijn nog in beraad over de te voeren acties. Vermeulen laat al wel doorschemeren dat er mogelijk een staking komt en verwacht later op woensdag een definitieve beslissing.