Brussel: wereldwijde inspanning voor heropbouw Oekraïne nodig

De heropbouw van Oekraïne zal een ‘aanzienlijke internationale financiële inspanning’ vergen, zegt de Europese Commissie. Omdat de Russische agressie in het land voortduurt is nog onbekend wat de oorlogsschade is en wat Oekraïne nodig zal hebben. Maar daarvoor moet nu al een internationaal platform worden opgericht, onder leiding van de regering van Oekraïne en de commissie, in samenwerking met grote landen als de Verenigde Staten en grote financiële instellingen.

‘De verwoesting die Rusland veroorzaakt in Oekraïne is nooit eerder vertoond in het naoorlogse Europa’, zegt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie). ‘We moeten de weg voorbereiden die leidt tot de herrijzenis uit de as van Oekraïne, net als onze unie uit het puin van 1945 ontstond.’ Deskundigen schatten dat de oorlogsschade in Oekraïne inmiddels in de biljoenen loopt.

Het beoogde Oekraïne Reconstructie Platform, waar het parlement van Oekraïne en het Europees Parlement als waarnemers aan zouden moeten deelnemen, moet een overkoepelend strategisch bestuurslichaam worden. Het bepaalt welke projecten voorrang hebben bij de heropbouw van Oekraïne en het coördineert de subsidies en leningen die uit het buitenland ter beschikking worden gesteld, aldus de commissie. Het ziet ook toe op de uitvoering van de plannen, met extra aandacht voor klimaat en milieu, verankerd in Europese waarden en geïntegreerd in de wereldeconomie. De EU geeft daarbij administratieve en technische steun.

De commissie zal een speciale pot vormen met subsidies en leningen die voor Oekraïne zijn bestemd, binnen de EU-begroting, maar de commissie verwacht ook nieuwe financieringsbronnen nodig te hebben.