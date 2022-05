In het Limburgse Arcen is het kwik woensdag gestegen naar 30,1 graden, waarmee de eerste lokale tropische dag van het jaar een feit is. Volgens Weeronline valt de eerste tropische dag dit jaar bijna drie weken vroeger dan gebruikelijk.

Om een dag tropisch te kunnen noemen, moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland warmer worden dan 30 graden. Van een officiële tropische dag is er sprake als het op het hoofdstation in De Bilt, waar het momenteel 24,7 graden is, ook 30 graden of meer wordt.

In de huidige klimaatperiode is 7 juni gemiddeld gezien de eerste lokale tropische dag. Daarmee valt die van 2022 bijna drie weken vroeger dan gebruikelijk. Dertig jaar geleden werd het gemiddeld op 19 juni nog warmer dan 30 graden. Vorig jaar was het op 16 juni zover: toen steeg het kwik in het Limburgse Ell naar 31,6 graden. De vroegste eerste lokale tropische dag van het jaar ooit gemeten was 21 april 1968. In Nederland telt een jaar gemiddeld één tropische dag in het Waddengebied tot tien tropische dagen in Limburg.

Woensdag sneuvelde ook nog een ander weerrecord: met lokaal ruim 28 graden na het middaguur was het niet eerder zo warm op 18 mei.