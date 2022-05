Woningprijzen sinds crisis in steeds meer regio’s verdubbeld

In steeds meer regio’s is de gemiddelde verkoopwaarde van een koopwoning verdubbeld vergeleken met het dieptepunt in 2013. Dat is bijvoorbeeld het geval in de omgeving van Haarlem, Amsterdam, de provincie Flevoland en sinds afgelopen kwartaal ook in en rond Den Haag, zo blijkt uit een analyse van recent bijgewerkte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door ANP/LocalFocus.

In het eerste kwartaal van dit jaar was een gemiddelde Nederlandse woning ruim 90 procent in prijs gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013, toen de huizenprijzen op een dieptepunt lagen.

In sommige regio’s is deze stijging groter. Op steeds meer plekken in Nederland is de verkoopwaarde van woningen sinds 2013 zelfs meer dan verdubbeld. Begin vorig jaar was dat in nog geen enkele regio het geval, ondertussen gaat het om zeven van de veertig regio’s waarin het CBS Nederland onderverdeelt. In en rond Haarlem is deze stijging het grootst: hier gaat het om een gemiddelde prijsstijging van ruim 130 procent sinds het dieptepunt van de crisis.

Noord-Holland

Het gros van de regio’s waarin de woningprijs verdubbelde, ligt in Noord-Holland. Het gaat daarbij om de Zaanstreek, Amsterdam en omstreken en de regio IJmond. Verder noteerden ook Den Haag en de provincie Flevoland een verdubbeling ten opzichte van 2013.

In alle delen van het land lag de gemiddelde woningprijs afgelopen kwartaal minimaal 60 procent hoger dan in 2013. In Zeeuws-Vlaanderen bleef de stijging het meest beperkt.

Het CBS berekent de ontwikkeling van de woningprijzen met behulp van een prijsindex, waarbij naast de koopsom van verkochte woningen ook rekening wordt gehouden met eigenschappen als locatie, bouwjaar en energielabel.