NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland nog even in de wacht

De NAVO-landen kunnen nog niet aan de slag met de lidmaatschapsaanvraag van Zweden en Finland, zeggen ingewijden. Turkije heeft ook in de eerste bijeenkomst van de dertig lidstaten volhard in zijn verzet tegen toetreding van de twee Noord-Europese landen.

Finland en Zweden overhandigden woensdagochtend in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel plechtig hun officiële toetredingsverzoek aan secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Die verklaarde dat ‘we vastbesloten zijn om alle kwesties af te handelen en een snelle conclusie te bereiken’. Snelheid is geboden omdat de twee landen niet kunnen rekenen op de automatische bescherming van de westerse militaire alliantie zolang ze in de wachtkamer zitten. Dat maakt ze kwetsbaar voor de toorn van Rusland.

De Nederlandse NAVO-ambassadeur en haar 29 collega’s hebben woensdag nog geen overeenstemming bereikt over het starten van het vervolgtraject van de toetredingsprocedure, zeggen bronnen bij het bondgenootschap. Behalve Turkije zou geen enkel NAVO-land bezwaar hebben gemaakt tegen het verwelkomen van de twee aspirant-leden. Volgens de Duitse NAVO-ambassadeur zou ook het vaak wat Russischgezinde Hongarije akkoord zijn. Wel vragen sommige lidstaten zich af of de strakke planning niet wat te veel vergt van hun parlementen, die de toetreding ook moeten goedkeuren.

Om het verzet van Turkije weg te nemen vindt er intensief overleg plaats tussen Ankara, Stockholm en Helsinki. Daarbij zijn onder andere ook de Verenigde Staten betrokken, de grote steunpilaar van de NAVO.