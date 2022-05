Rutte, Kaag en vier andere bewindslieden naar Davos voor WEF

Naast Rutte gaat ook vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag naar Zwitserland. Verder wonen Kajsa Ollongren (Defensie), Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Vivianne Heijnen (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) de top bij.

Het World Economic Forum is al jaren een belangrijke bijeenkomst voor wereldleiders en daardoor ook al langer onderwerp van theorieën over (al dan niet geheime) afspraken die daar gemaakt zouden worden. Ten tijde van de coronacrisis zwol die kritiek aan. Een groot deel van de bijeenkomst is te volgen via livestreams van de sessies die georganiseerd worden. Die gaan onder meer over klimaatverandering, het coronavirus en de oorlog in Oekraïne.