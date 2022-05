Máxima praat met studenten over mentale gezondheid

Koningin Máxima heeft zich woensdag op de Hogeschool Leiden verdiept in de mentale gezondheid van studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Ze bracht een werkbezoek aan de instelling, waar ze met onder anderen studenten sprak die zelf initiatieven hebben ontplooid om hun welzijn te verbeteren.

De koningin is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die ernaar streeft dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is.

Studenten van Frisse Gedachtes bijvoorbeeld vertelden haar woensdag in Leiden over hun Walk en Talks waarin jongeren met elkaar in gesprek gaan over mentale uitdagingen die zij ervaren.

Alarmerende berichten

Veel studenten hebben te maken met stress, eenzaamheid en prestatiedruk. Daarom hebben vijf Leidse partijen ‘na alarmerende berichten’ recent de Verklaring Studentenwelzijn getekend: gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen en het Studieverenigingen Overleg Platform. Máxima sprak eveneens met de initiatiefnemers van de verklaring, die ook tot een actieplan moet leiden.

Volgens een van de studenten is in vriendengroepen neerslachtigheid, stijgend drugsgebruik en echt ongelukkig zijn merkbaar, zeker in coronatijd was dat zo. Terwijl het volgens hem tijdens de coronacrisis in de media leek of studenten zich niet verantwoordelijk gedroegen. Studenten hebben in hun studentenstad vaak ook geen huisarts waardoor het lang duurt voordat ze behandeld worden en de problemen nog groter worden.

Falen

Hoewel het niet overal vanzelfsprekend is om aandacht aan deze problemen te schenken, gebeurt al wel veel aan begeleiding, door coaches en psychologen, die volgens een van de studentes duidelijk maken dat het niet zo erg is om een keer studievertraging op te lopen. Daniël Wigboldus, rector van de Radboud Universiteit, vertelde over een project met de naam ‘prutswerk’. Mensen deelden daarin hun eigen falen, ook docenten. Toen hij dat in de collegezaal ook eens deed, zag hij ‘een zucht van verlichting door de zaal gaan’.

Maar falen ligt moeilijk, de prestatiedruk en sociale druk zijn erg hoog. ‘Ik vind het best een gestreste generatie’, aldus een vertegenwoordiger van InHolland. Een groot probleem is dat de mensen die het hardste de vele initiatieven nodig hebben, het lastigste te bereiken zijn, zo klonk het. De koningin denkt dat het nodig is om meer onderzoek te doen naar prestatiedruk.