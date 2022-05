Russische soldaat bekent oorlogsmisdaad in Oekraïne

De Russische soldaat Vadim Sjisjimarin heeft voor een Oekraïense rechtbank verklaard schuldig te zijn aan een oorlogsmisdaad. De tankcommandant is de eerste Rus die daarvoor in Oekraïne terechtstaat.

Sjisjimarin zou op 28 februari, vier dagen na het begin van de Russische inval in Oekraïne, vanuit een rijdende auto een 62-jarige man op een fiets hebben doodgeschoten. Het gebeurde in het dorpje Tsjoepahivka, in de grensregio Soemi. De auto was gestolen door Russische soldaten die op de vlucht waren voor het Oekraïense leger. Een andere militair zou Sjisjimarin het bevel hebben gegeven de man te doden om te voorkomen dat hij hun aanwezigheid zou verraden.

Sjisjimarin is 21 jaar en komt uit het Siberische Irkoetsk. In een video van het Oekraïense leger zegt hij te vechten in Oekraïne om zijn moeder financieel te kunnen ondersteunen. Oekraïne kent geen doodstraf, maar de soldaat kan wel levenslang krijgen.

Symbolisch belang

De Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova zegt op dit moment 11.000 zaken te onderzoeken en al veertig verdachten te hebben aangewezen. Donderdag begint het proces tegen twee Russische militairen die raketten zouden hebben afgevuurd op civiele infrastructuur in de regio Charkov.

Het proces tegen Sjisjimarin is volgens Venediktova van groot symbolisch belang. ‘Het is een duidelijk signaal dat de daders van misdaden in Oekraïne verantwoordelijk zullen worden gehouden.’

Reactie Kremlin

Het Kremlin heeft laten weten geen informatie over deze zaak te hebben en Sjisjimarin ook geen ondersteuning te kunnen bieden omdat er geen Russische diplomatieke afvaardiging meer is in Oekraïne. Eerder ontkende Rusland al dat zijn soldaten in Oekraïne doelbewust burgers aanvallen.

Oekraïne heeft weinig ervaring met rechtszaken als deze. Het land krijgt hulp uit onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij de onderzoeken naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook het Internationaal Strafhof (ICC) gaat de beschuldigingen onderzoeken.