Raad van Europa vraagt Londen Assange niet uit te leveren aan VS

De Raad van Europa heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, gevraagd de Australische WikiLeaks-oprichter Julian Assange niet uit te leveren aan de Verenigde Staten. Patel staat op het punt een besluit te nemen of ze, zoals de rechtbank eerder bepaalde, Assange uitlevert, óf dat ze bezwaren die zijn advocaten naar voren hebben gebracht, voldoende reden vindt om van uitlevering af te zien. Als Patel tot uitlevering besluit, is er binnen veertien dagen weer een beroep tegen mogelijk.

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, beklemtoont in een brief aan Patel dat de uitlevering een gevaarlijk signaal zou zijn aan het adres van mensen ‘die in het algemeen belang misstanden via vertrouwelijke gegevens aan het licht willen brengen’. Het zou ook een klap kunnen zijn ‘voor de vrijheid van meningsuiting en voor mensenrechten wereldwijd’.

De Raad van Europa werd in 1949 opgericht om de vrede, de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten in alle landen van Europa te bevorderen. De raad staat geheel los van de EU en telt bijna vijftig leden, tot de landen van de Kaukasus toe, maar Rusland is recent uit het ledenbestand geschrapt.

Assange richtte in 2006 als activist en publicist WikiLeaks op en publiceerde vier jaar later vertrouwelijke gegevens van de Amerikaanse strijdkrachten in met name Irak en Afghanistan. Die waren door een Amerikaanse analist van het leger gelekt. Justitie in de VS heeft zeker zeventien aanklachten met betrekking tot spionage tegen hem geformuleerd, waar in totaal meer dan 170 jaar cel op kan staan.