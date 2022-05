Geen studentencampus Amstelveen, minister geeft geen toestemming

De gemeente Amstelveen wilde in het kantorenpark Kronenburg 2500 studentenwoningen opleveren. Het gebied ligt nabij de al bestaande studentencampus Uilenstede. De locatie valt echter binnen het zogenoemde ‘beperkingengebied’ rond de luchthaven Schiphol. Daarom moet het ministerie volgens de wet verklaren dat er geen bezwaren zijn tegen het bouwen van de woningen.

Maar volgens het ministerie is grootschalige woningbouw op het park niet mogelijk vanwege vliegtuiglawaai. De gemeente mag zonder toestemming niet doorgaan met het project, aldus de Raad van State.

Woedend

De Amsterdamse ASVA Studentenvakbond is ‘woedend’ over de uitspraak. ‘Amsterdam bevindt zich in een enorme wooncrisis, die de studentenhuisvesting sterk raakt’, aldus de bond. Bestuurslid Job Vermaas: ‘Het naastgelegen studentencomplex Uilenstede bestaat al vijftig jaar en daar wonen mensen prima. Het is onbegrijpelijk dat er aan de ene kant van de straat wel studenten mogen wonen, maar aan de andere kant niet.’

De Inspectie Leefomgeving en Transport, die namens het ministerie toeziet op naleving van de wet, stelt echter in een reactie dat Uilenstede niet onder de regels valt, omdat die pas gelden sinds 2018. ‘En je gaat niet afbreken wat er al staat.’ De uitspraak van de Raad van State voelt voor de inspectie ‘niet als een grote overwinning’, aldus een woordvoerster. ‘Wij hebben zeker oog voor de huidige woningnood. Maar onze taak is het beschermen van omwonenden tegen geluidsoverlast.’

Europees Hof

ASVA ‘onderzoekt de mogelijkheden voor een rechtsgang naar het Europees Hof’.