Berlijn wil privileges ex-bondskanselier Schröder schrappen

De 78-jarige Schröder was van de herfst van 1998 tot de herfst van 2005 de regeringsleider in een coalitie met de Groenen. Hij werd later een vooraanstaand lobbyist voor Russische staatsenergiebedrijven inclusief Rosneft en Gazprom. In de huidige crisis tussen het Westen en Rusland geldt de staatsman als een verbeten adept van Poetin. Hij heeft zich niet van de Russische leider gedistantieerd ondanks diens aanval op Oekraïne en blijft werkzaam bij Russische staatsbedrijven. In Schröders SPD zijn procedures in gang gezet om hem uit de partij te zetten.

De christendemocratische oppositie wil dat Schröder ook zijn staatspensioen kwijtraakt, omdat hij nu het aanzien van Duitsland zou schaden. De regeringscoalitie van SPD, FDP en de Groenen beperkt zich liever tot het schrappen van zijn kantoor en personeel, aldus Duitse media. De regeringscoalitie beklemtoont dat de voorgenomen maatregelen niet speciaal zullen worden gericht tegen Schröder wegens zijn houding ten aanzien van Rusland, maar dat het hard nodig is duidelijk vast te leggen waar afgezwaaide bondskanseliers nu precies recht op hebben. Dat is nog niet duidelijk geregeld in de Duitse wet. De nieuwe regels zouden ook gevolgen kunnen hebben voor Schröders opvolger, de inmiddels ook vertrokken Angela Merkel.