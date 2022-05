Ministerie van Justitie beheert afgepakt geld nog niet goed

In de zogenoemde afpakketen is de werkwijze nog niet goed. Daar wordt wel aan gewerkt. Ook lopen de processen bij de verschillende partijen in die keten nog niet goed genoeg. Volgens de Rekenkamer zijn er maatregelen genomen om dat te verbeteren, maar kan het nog jaren duren voordat alles op orde is.

De prestatieverklaringen dienen om te controleren of producten of diensten die het ministerie heeft gekocht daadwerkelijk op de goede manier zijn geleverd. De verklaringen zijn niet altijd beschikbaar of volledig genoeg en het toezicht kan ook scherper. De problemen doen zich onder meer voor bij de DJI, die gaat over gevangenissen. Hoewel het de goede kant op gaat, is de controleur nog niet tevreden over de manier waarop JenV dit heeft ingericht.

Het ministerie heeft over het algemeen stappen in de goede richting gezet, stelt de Rekenkamer. Alle problemen snel wegwerken is niet eenvoudig, zo geeft de Rekenkamer toe, omdat het een groot en ingewikkeld ministerie is. Van de 15 miljard euro die het ministerie te besteden heeft gaat 60 procent naar organisaties zoals politie en justitie.