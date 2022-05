Rekenkamer-president Visser hekelt trage uitvoering overheid

Met een ongemakkelijk gevoel heeft Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, een goedkeurende verklaring gegeven aan het financieel jaarverslag van de overheid. ‘We keuren zaken op papier goed, wat in werkelijkheid niet goed gaat’, zei Visser in de Tweede Kamer. Er is onvoldoende politieke aandacht voor uitvoering van beleid. ‘Burgers komen daardoor klem tussen beleid en balie.’