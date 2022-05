Studie: familiebedrijven presteren beter door informele leiding

Volgens de onderzoekers is dit de eerste keer dat wetenschappelijk is vastgesteld waarom familiebedrijven beter presteren. Zo richten zij hun duurzaamheidsbeleid bijvoorbeeld in op basis van gesprekken met hun omgeving in plaats van volgens vaste duurzaamheidsrichtlijnen. Of hanteren ze voor het behalen van diversiteit geen quota, maar streven ondernemingen in familiehanden dat op een wat lossere manier na.

‘De superbooster van familiebedrijven wordt bepaald door factoren die niet zijn uitgeschreven, die je niet leert in een opleiding en niet tot drie decimalen achter de komma kunt meten’, zegt Pursey Heugens, onderzoeker en hoogleraar aan het Erasmus Centre for Family Business.