Rekenkamer: Defensie kampt nog altijd met hardnekkige problemen

In 2021 constateerde de Algemene Rekenkamer voor 1,3 miljard euro aan fouten en onzekerheden. Zo wordt er bij aanbestedingen maar één leverancier uitgenodigd, waardoor het ministerie niet tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding kan inkopen. De Rekenkamer adviseert het ministerie dan ook om het inkoopbeheer ‘bijzondere aandacht’ te geven.

Ook ziet de Rekenkamer dat het onderhoud van het vastgoed van defensie de afgelopen jaren tekortschoot. In 2021 bleek het budget voor het onderhoud ontoereikend, terwijl het essentieel is ‘dat gebouwen en terreinen van defensie een veilige werk- en leefomgeving bieden’. Volgens het controle-instituut is er jaarlijks minimaal 400 miljoen euro nodig om aan de onderhoudseisen te voldoen.

Munitie

Daarnaast constateert de Rekenkamer dat militairen ‘administratieve rompslomp’ ervaren bij het inleveren van munitie na oefeningen. Om die te voorkomen, trappen militairen overgebleven munitie liever in de grond of verschieten ze de patronen. Ondanks de stappen die het ministerie de afgelopen jaren zette, is de situatie niet verbeterd. ‘Er is geen eindverantwoordelijke en er is geen duidelijke taakverdeling.’

Problemen met de munitie ziet de Rekenkamer ook terug in het toezicht op de munitievoorraad. Om goede tellingen te doen, moet de voorraad worden ‘bevroren’. Toch signaleert de Rekenkamer dat er tijdens tellingen munitie werd ingenomen en uitgegeven. Bovendien blijkt er op kazernes sprake te zijn van ‘grijze voorraden’, munitie buiten de munitiebunkers.

Onderhoudsproblemen

Vorig jaar tikte de Algemene Rekenkamer het kabinet ook al op de vingers. Zo kampt Defensie al jaren met onderhoudsproblemen van kazernes en kantoren. Dat komt onder meer omdat er lang te weinig geld was voor onderhoud door bezuinigingen. Het orgaan meldde toen dat de situatie in de nabije toekomst dreigde te verergeren.