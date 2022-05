Aanmeldcentrum asielzoekers Ter Apel lag helemaal vol

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel lag in de nacht van dinsdag op woensdag helemaal vol. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waren alle bedden bezet, maar hoefde niemand op stoelen te slapen. In het centrum is plek voor 2000 mensen.

Dinsdagavond werden honderd mensen naar een noodopvanglocatie in Emmen gebracht, omdat er geen ruimte meer was in Ter Apel. Dagelijks komen er ongeveer tweehonderd tot driehonderd mensen bij in Ter Apel, maar er gaan niet veel mensen weg, omdat alle asielzoekerscentra in Nederland vol zitten.

Dinsdag werd bekend dat de crisisnoodopvang drie weken langer open mag blijven, zodat er voor alle asielzoekers plaats is. Waar alle noodopvangplekken komen, is nog niet bekend. Het COA kan in die drie weken op zoek gaan naar een langdurige oplossing.