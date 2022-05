Bijna 1000 strijders zouden zich in Marioepol hebben overgegeven

Sinds maandag hebben volgens de pro-Russische rebellen in Oekraïne en de autoriteiten in Moskou al bijna duizend Oekraïense strijders in Marioepol zich overgegeven. Ze zaten in de Azovstal-fabriek. Ongeveer tachtig van hen zijn zwaargewond. De rebellen in Donetsk spreken van 959 Oekraïense strijders. Moskou spreekt van 694 in het laatste etmaal. Er wordt geen schatting gegeven van het aantal strijders dat zich nog in het staalindustriecomplex zou bevinden.

Kiev en Moskou hebben uiteindelijk afspraken gemaakt over het lot van de laatste verdedigers van het complex waarmee begin deze week een wapenstilstand tot stand kwam. Strijders begonnen het complex te verlaten en zwaargewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in het oostelijker gelegen Novoazovsk, bij de Russische grens. Rusland beschouwt de strijders die zich overgeven als krijgsgevangenen. De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maliar zei dat ze later geruild worden tegen Russische krijgsgevangenen.

Om Marioepol aan de Zee van Azov is sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari bitter gevochten. De haven- en industriestad was voor de Russische aanvallers en de pro-Russische rebellen in de regio een van de belangrijkste doelwitten in de strijd tegen Oekraïne. De stad viel in 2014 in handen van overwegend extreemrechtse Oekraïense nationalistische milities zoals het Azov-bataljon. Zij behoren tot de felste en laatste verdedigers van het industriecomplex van Azovstal. In Russische ogen zijn het nazi’s en oorlogsmisdadigers.

In het Russische parlement zijn daarom stemmen opgegaan deze strijders niet te ruilen tegen Russische krijgsgevangenen, maar te berechten en eventueel te executeren. Het Kremlin heeft laten weten dat president Poetin garandeert dat strijders die zich overgeven zullen worden behandeld zoals internationale regels dat voorschrijven.