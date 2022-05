Resultaten ABN AMRO en inflatie centraal op Damrak

Op het Damrak gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de kwartaalcijfers van ABN AMRO. De bank boekte afgelopen kwartaal weer winst na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden. Daarbij profiteerde de onderneming ervan dat de coronarestricties in Nederland werden opgeheven en de samenleving weer open ging. Daardoor was er goede vraag naar leningen. De bank trok daarnaast nog eens 50 miljoen euro uit voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan.

De inflatie blijft de gemoederen ook bezighouden. De Britse inflatie is in april verder gestegen tot 9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 1982. Ook komen later op de dag de definitieve inflatiecijfers van de eurozone naar buiten. Beleggers verwerken daarnaast nog de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die verklaarde niet te zullen stoppen met het opschroeven van de rente tot de inflatie in de Verenigde Staten begint te dalen.

Air France-KLM staat eveneens in de belangstelling. Het luchtvaartconcern heeft een luchtvrachtovereenkomst gesloten met de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM. De deal met een looptijd van in eerste instantie tien jaar is bedoeld om het aanbod van luchtvracht te versterken. Volgens de partijen levert de samenwerking aanzienlijke voordelen op. Als onderdeel van de deal zal CMA CGM ook een flink belang nemen in Air France-KLM.

Kleine koersuitslagen

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Azië gingen de belangrijkste aandelenmarkten woensdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent in de plus na een meevallende krimp van de Japanse economie in het eerste kwartaal.

Het aandeel Boskalis zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van AlphaValue/Baader schroefden hun aanbeveling voor de baggeraar, die wordt overgenomen door investeerder HAL, op.

Euronext

Beursuitbater Euronext kwam dinsdag na de slotbel met resultaten. De eigenaar van de aandelenbeurzen in onder andere Amsterdam, Brussel en Parijs boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Het beursbedrijf profiteerde daarbij van sneller dan verwachte kostenbesparingen na de overname van Borsa Italiana.

De euro was 1,0535 dollar waard, tegen 1,0533 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 113,72 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 112,76 dollar per vat.