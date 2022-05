Historisch slechte aprilmaand voor autoverkopen in EU

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is ook in april gedaald omdat autofabrikanten bleven worstelen met toeleveringsproblemen, waaronder de chiptekorten. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA zakte de verkoop vorige maand met bijna 21 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 684.506 nieuwe auto’s. Het gaat daarmee volgens ACEA om de slechtste aprilmaand sinds de metingen begonnen.

Door de chiptekorten kunnen autobouwers minder auto’s produceren en daardoor lopen de leveringen vertraging op. In de grote vier EU-automarkten Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje waren dubbelcijferige dalingen te zien. In Nederland ging het om een krimp van meer dan 7 procent naar 22.087 nieuw verkochte auto’s.

Over de eerste vier maanden van dit jaar kromp de autoverkoop in de EU met ruim 14 procent tot meer dan 2,9 miljoen wagens. Wederom gingen de verkopen in de grote EU-landen omlaag. Voor Nederland meldde ACEA een daling met bijna 4 procent tot iets meer dan 100.000 auto’s.

In april en in de eerste vier maanden was Volkswagen zoals gewoonlijk het populairste merk.