Teruggekeerd Vandaag Inside verliest kijkers

Het praatprogramma was maandag na een afwezigheid van twee weken weer terug. Presentatoren Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp besloten op 29 april te stoppen na commotie over een bekentenis van Derksen. Hij zei dat hij tientallen jaren geleden een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal. Na gesprekken met Talpa besloot het VI-trio toch door te gaan.

Vandaag Inside was dinsdag het op drie na best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur (NPO 1) scoorde met ruim 1,2 miljoen kijkers het best, gevolgd door Dwars door de Lage Landen op NPO 2 (1,08 miljoen) en de Rijdende Rechter op NPO 1 (1,04 miljoen).