Air France-KLM tekent grote luchtvrachtdeal met Frans CMA CGM

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft een langjarige luchtvrachtovereenkomst gesloten met de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM. De deal met een looptijd van in eerste instantie tien jaar is bedoeld om het luchtvrachtaanbod te versterken. Volgens de partijen levert de samenwerking aanzienlijke voordelen op. Als onderdeel van de deal zal CMA CGM ook een flink belang nemen in Air France-KLM.