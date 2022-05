ABN AMRO trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren

ABN AMRO heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan. Mede daardoor zijn de kosten van het financiële concern in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen. Maar daartegenover stonden ook hogere inkomsten en het resultaat was beduidend beter dan in dezelfde periode vorig jaar.

De bank heeft in het verleden al veel kosten moeten maken om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Veel medewerkers zijn al bezig met het nalopen van transacties en controleren van klanten. Volgens ABN AMRO is de bank op de goede weg maar zouden er toch nog extra verbeteringen nodig zijn, vandaar de nieuwe voorziening.

Onder de streep bedroeg de kwartaalwinst 295 miljoen euro. Daarbij profiteerde ABN AMRO ervan dat de coronarestricties in Nederland werden opgeheven en de samenleving weer open ging. Daardoor was er goede vraag naar leningen. Zowel met hypotheken als met de zakelijke kredietportefeuille wist ABN AMRO te groeien. In het eerste kwartaal van vorig jaar ging er nog een kwartaalverlies in de boeken als gevolg van de megaschikking die ABN AMRO sloot met het Openbaar Ministerie omdat de bank eerder tekortgeschoten was met de aanpak van witwassen.

Topman Robert Swaak herhaalt in een verklaring dat de directe banden met de Russische markt ‘zeer beperkt’ zijn, vandaar dat de bank in zijn resultaten niet veel last heeft van de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland.