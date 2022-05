Reislust toegenomen, stelt ING op basis van reisverzekeringen

Volgens Cornelia Coman, directeur voor verzekeringen bij ING, steeg het aantal verkochte verzekeringen nooit eerder zo snel. Het aantal via de bank verkochte verzekeringen lag de afgelopen maanden weer op het niveau van voor de coronacrisis. Daarbij verviervoudigde het aantal nieuwe verzekeringen met dekking over de hele wereld. Volgens ING is ook de annuleringsverzekering populair, voor het geval dat reizigers wegens corona moeten afzeggen voor een vakantie of zakenreis.

Door de coronapandemie kwam het internationale reizen voor een groot deel stil te liggen. De vraag naar reisverzekeringen viel na de eerste lockdown wegens corona in maart 2020 dan ook terug naar nagenoeg nul. In de zomer die volgde was er enig herstel, maar sloten reizigers nog altijd veel minder reisverzekeringen af dan voor de pandemie.