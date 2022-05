Rode Kruis: duizenden kijkers Telegram-video’s voor Oekraïners

Video’s op drie Telegram-accounts die het Rode Kruis onlangs opende voor het informeren van vluchtelingen uit Oekraïne, zijn al door duizenden mensen bekeken. De hulporganisatie deelt op de accounts in het Oekraïens, Russisch en Engels informatie over de aangeboden hulp in Nederland.

Op de kanalen zijn onder meer video’s te vinden over hoe mensen onderdak kunnen krijgen na aankomst in Nederland, hoe reizen met het openbaar vervoer werkt, hoe mensen aan leefgeld en medische hulp kunnen komen en hoe ze zich kunnen laten registreren. Ook is informatie gedeeld over het luchtalarm dat in in Nederland maandelijks wordt getest.

Het Rode Kruis heeft het aanbod op de kanalen gebaseerd op de meest gestelde vragen die binnenkomen via de Whatsapp-hulplijnen van de organisatie. Inmiddels zijn meerdere video’s en berichten op Telegram bijna 17.500 keer bekeken, aldus de hulporganisatie.

‘Telegram, een dienst vergelijkbaar met Whatsapp, is de populairste berichten-app van Oekraïne’, verklaart de organisatie de actie. Op de Whatsapp-hulplijnen zijn tot dusver meer dan 14.000 berichten binnengekomen. De telefonische informatielijn kreeg tot dusver meer dan 2000 telefoontjes.