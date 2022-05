Ook bij cijfers ABN AMRO gaat aandacht naar oorlog Oekraïne

ABN AMRO opent woensdag de boeken over het eerste kwartaal van dit jaar. Net als bij andere grote banken gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. ABN AMRO liet eerder weten dat de sancties tegen Rusland het concern in directe zin slechts beperkt kunnen raken. Maar het conflict heeft ook gevolgen voor de economie als geheel en daar kan de bank natuurlijk wel last van hebben.