Geen Limburgs vuurwerkverbod om Oekraïense vluchtelingen

De provincie Limburg ziet niets in een vuurwerkverbod ter bescherming van Oekraïense vluchtelingen. De fractie van GroenLinks had daarom gevraagd, omdat nogal wat grote evenementen worden afgesloten met vuurwerkshows. GroenLinks vreest dat het geknal bij Oekraïners angstige herinneringen oproept aan bombardementen of beschietingen. Maar Gedeputeerde Staten (GS) antwoorden hierop dat een vuurwerkverbod er niet in zit.

Toestemming kan alleen worden geweigerd als er gevaar is voor de gezondheid van mensen of voor het milieu, aldus GS. Wel kan een gemeente beperkingen opleggen aan het afsteken van vuurwerk, bijvoorbeeld als openbare orde en veiligheid in het geding zijn.

GS zien dan ook geen gronden om het afsteken van vuurwerk te verbieden. ‘Wel zullen we organisatoren van evenementen die een melding doen om vuurwerk af te steken of een ontbrandingstoestemming aanvragen, wijzen op de door u geschetste gevoeligheid’, aldus GS in antwoord op de vragen van GroenLinks. Zo moeten organisatoren van grote evenementen met vuurwerk de omgeving, waaronder ook opvangplekken voor vluchtelingen, vooraf informeren. Dat kan volgens de provincie via een kennisgeving in een huis-aan-huisblad.

Voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd rond de jaarwisseling moet bij de provincie een vergunning wordt aangevraagd.