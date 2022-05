Landbouwminister wil tempo in slachterijen nog niet verlagen

Landbouwminister Henk Staghouwer blijft herhaalde oproepen van de Tweede Kamer om de maximale bandsnelheid in slachthuizen te verlagen, vooralsnog naast zich neerleggen. Hij ziet juridische bezwaren en wil eerst nader onderzoek doen naar de effecten van zo’n algemene maatregel.

Veel partijen wijten de voortdurende misstanden in sommige slachterijen aan de snelheid waarmee dieren er worden gedood. Per dag gaat het om anderhalf miljoen dieren. ‘Dan kan het niet anders dan dat dit moordende tempo ervoor zorgt dat er fouten worden gemaakt’, meent Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren.

Laura Bromet van GroenLinks wijst op de ‘talloze moties’ waarin de Kamer de afgelopen jaren opriep de slachtsnelheid te verlagen. ‘Je zou toch verwachten dat het probleem dan wordt opgelost’, vindt zij. Dat Staghouwer geen juridische mogelijkheden ziet, maakt op haar geen indruk. ‘Je zou zeggen: nou dan creëer je als minister toch juridische ruimte?’

Maatwerk

Staghouwer weerspreekt dat hij de wens van de Tweede Kamer negeert. ‘Ik heb alleen voorgesteld het anders te doen.’ Hij zegt dat ‘ieder slachthuis en iedere situatie anders is’ en dat soms ‘maatwerk’ nodig is. Ook wijst hij erop dat de bandsnelheid in ieder geval niet mag worden verhoogd in slachterijen die hun zaakjes aantoonbaar niet op orde hebben.

Ook Kamerlid Tjeerd de Groot van coalitiepartij D66 neemt daar geen genoegen mee. Geen verhoging is iets anders dan een verlaging, houdt hij de minister voor. ‘Dat is niet wat de Kamer heeft gevraagd’. Ook PVV, PvdA en SP willen dat Staghouwer gehoor geeft aan de wens van de Kamer en de slachtsnelheid aan banden legt.

Strenger toezicht

Steun vindt Staghouwer bij onder andere VVD en BBB. Die partijen vinden dat het in veel slachthuizen wél goed gaat en dat het niet nodig is overal de bandsnelheid te verlagen. Wel pleiten ook zij voor strenger toezicht. ‘Misstanden slaan het draagvlak onder het slagersvak weg en daar moeten we hard tegen optreden’, vindt VVD’er Thom van Campen.

Diens voorstel om slachterijen sneller te sluiten als zij herhaaldelijk op overtredingen worden betrapt, kan dan weer op instemming rekenen van Staghouwer. De minister is bereid het verder uit te werken. Ook blijft hij op aandringen van de Kamer inzetten op beter cameratoezicht.