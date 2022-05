Amsterdam wil flitsbezorgbedrijven weren uit woonwijken

Vestigingen van flitsbezorgbedrijven zijn niet langer welkom in woonwijken in Amsterdam. Het stadsbestuur wil nieuwe regels voor zogenoemde dark stores, aangezien de bevoorrading en het ophalen van de boodschappen door koeriers overlast met zich meebrengen voor omwonenden.

Het stadsbestuur vindt dat de leefbaarheid in de wijken voorop moet staan. Daarom moeten de flitsbezorgbedrijven, die beloven binnen enkele minuten bestelde spullen te leveren, op plekken komen waar ze zo min mogelijk overlast veroorzaken. Dat betekent dat de dark stores alleen bij hoge uitzondering - als dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de buurt - in woonwijken en gemengde wijken (wonen en werken) zijn toegestaan.

Eerder besloot het college van burgemeester en wethouders al voorlopig geen nieuwe vestigingen meer toe te staan, gezien de snelle opkomst van bedrijven als Gorillas, Getir en Flink. ‘We hebben gezien dat de huidige vestigingen van flitsbezorgers met dark stores veel overlast voor de buurt geven, en geconstateerd dat het nodig is om beleid te maken’, zegt verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck.

Toegevoegde waarde

In een reactie noemt Gorillas het ‘absurd dat de gemeente overgaat op deze beslissing’, omdat het bezorgbedrijf vindt ‘van toegevoegde waarde te zijn’ voor de stad Amsterdam. ‘Duizenden riders werken bij Gorillas in loondienst, meer dan een derde van alle Amsterdammers is klant bij ons en wij werken samen met tientallen Amsterdamse ondernemers. Bovendien is onze dienst een duurzaam alternatief op de bezorgbusjes die dagelijks de grachten en straten blokkeren’, aldus het bedrijf in een verklaring.

Gorillas zegt verder ‘ontvankelijk te zijn geweest voor de feedback van betrokkenen’ en ‘lessen trekken is onze belangrijkste prioriteit’. Maar volgens het bedrijf is de gemeente Amsterdam ‘steevast de constructieve dialoog uit de weg gegaan’.

Onrechtvaardig

Getir noemt het besluit van de gemeente Amsterdam ‘zeer onrechtvaardig’. Volgens het bedrijf werken flitsbezorgers op een vergelijkbare manier als pizzabezorgdiensten ‘en toch wordt juist onze sector onterecht behandeld’. Volgens het bedrijf beperkt het besluit de keuzevrijheid van de consument en ‘zullen ook duizenden banen verdwijnen die door deze industrie worden gecreëerd, zonder dat de sector een kans heeft gehad om zich te verbeteren en te bewijzen’.

De gemeenteraad moet nog met het voorstel instemmen.