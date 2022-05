Apple stelt terugkeer naar kantoor uit om oplopen coronacijfers

Voor Apple-medewerkers betekent dit dat ze komende tijd nog steeds maar twee keer per week fysiek op hun werk moeten verschijnen. In een bericht aan het personeel heeft Apple ook gezegd dat medewerkers weer mondkapjes zullen moeten dragen in gemeenschappelijke ruimtes, in ieder geval in de kantoren van Silicon Valley.

De stappen van het concern achter de iPhone en de iPad hangen samen met een opleving van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Maar het is ook bekend dat niet alle Apple-medewerkers gelukkig waren met de door hun werkgever beoogde terugkeer naar kantoor.

Er werd onder meer geklaagd dat het plan van Apple slecht zou zijn voor de productiviteit. Sommige medewerkers hebben bijvoorbeeld aangegeven dat hun reistijd voor het woon-werkverkeer uren wegneemt die ze anders aan hun werk hadden kunnen besteden.