Poetin bestempelt energiebeleid EU als ‘economische zelfmoord’

De Russische president Vladimir Poetin heeft het Europese energiebeleid bestempeld als ‘economische zelfmoord’. Daarbij doelde hij op inspanningen in Brussel om de import van Russische olie in de ban te doen vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland kijkt inmiddels steeds meer naar Azië en wil daar meer olie en gas afzetten.

‘Het opgeven van Russische energiebronnen betekent dat Europa systematisch, bezien met een langetermijnperspectief, de regio wordt met de hoogste energiekosten ter wereld’, liet Poetin dinsdag weten op een vergadering met en over de oliesector. Hij zei ook dat het duidelijk was dat sommige landen binnen de Europese Unie zo afhankelijk zijn van Russische olie dat ze er eigenlijk niet permanent zonder zouden kunnen.

Zo’n Europees embargo op Russische olie is er nog altijd niet. De EU-landen is het nog niet gelukt om hierover overeenstemming te bereiken. Bijvoorbeeld Hongarije verzet zich nog. Duitsland is juist een voorstander. Persbureau Bloomberg meldde afgelopen weekend op basis van bronnen bij de overheid dat Duitsland tegen het einde van het jaar sowieso de import van Russische olie wil stopzetten, ook als de EU er niet in slaagt om tot een Europees-breed verbod te komen als onderdeel van een nieuw sanctiepakket.