Prosus en Just Eat Takeaway voeren positieve AEX-index aan

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst gesloten, waarbij de grens van 700 punten weer werd doorbroken. Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren koplopers in de hoofdindex, geholpen door adviesverhogingen van banken.

De AEX sloot met een plus van 1,2 procent op 702,58 punten. De MidKap klom ook 1,2 procent, tot 1032,61 punten, mede dankzij een forse koerswinst van meer dan 8 procent voor de Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,6 procent bij.

Prosus werd ruim 6 procent duurder dankzij een hoger beleggingsadvies van JPMorgan Chase. De Amerikaanse bank werd ook positiever over de Chinese techsector, waarin Prosus via Tencent een groot belang heeft. Just Eat Takeaway klom 5,5 procent, na een adviesverhoging door analisten van investeringsbank Bryan Garnier voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Grootste daler in de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize dat 2,6 procent inleverde.

Alfen

In de MidKap steeg Alfen ruim 3 procent. De laadpalenmaker heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Diebold Nixdorf voor het onderhoud van de groeiende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen van het Amerikaanse bedrijf. De samenwerking start in vier landen met de mogelijkheid in de toekomst verder uit te breiden in heel Europa.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak ging B&S Group 8 procent onderuit door een adviesverlaging van ING voor de distributeur en groothandelsonderneming.

Engie

In Parijs steeg Engie 5,4 procent. Het Franse energiebedrijf verhoogde zijn jaarverwachtingen na een sterk eerste kwartaal. In Frankfurt schroefde de Duitse vrachtwagenfabrikant Daimler Truck zijn omzetverwachting voor het hele jaar op. Het aandeel klom meer dan 6 procent. In Londen daalde het Britse telecomconcern Vodafone 0,3 procent na publicatie van de jaarresultaten.

De euro was 1,0533 dollar waard, tegen 1,0417 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 113,97 dollar. Brentolie veranderde amper in prijs op 114,19 dollar per vat.