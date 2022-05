Ollongren: dankzij taaie verdedigers Marioepol liep inval vast

De Oekraïense militairen die in Marioepol onverwacht lang standhielden tegen het Russische leger hebben een belangrijke rol gespeeld in het verrassende verloop van de oorlog, denkt defensieminister Kajsa Ollongren. ‘Achteraf zullen we zien dat dat heel belangrijk is geweest.’

Na een maandenlange belegering lijken ook de laatste Oekraïense strijders in de Azovstal-fabriek in de oostelijke havenstad zich over te geven. Maar ‘door dat hele taaie verzet dat ze er hebben geleverd moesten de Russen daar met heel veel troepen heel lang blijven’, zegt Ollongren. Daardoor kon Rusland die niet inzetten voor bijvoorbeeld de verovering van de rest van de Oekraïense kust of van de Donbas.

‘Hier zijn mensen die hun leven daar letterlijk voor hebben gegeven’, aldus de minister. Ze wijst op de vele doden en gewonden in de platgebombardeerde en afgeknepen verzetshaard. ‘Eigenlijk een verschrikkelijke situatie. Maar het heeft uiteraard in militair opzicht denk ik de lengte van de oorlog wel beïnvloed.’

Ze hoopt dat Oekraïne bij Rusland weet te bedingen dat de overlevenden goed worden behandeld. Maar ‘ik denk dat het verstandig is dat ik me daar verder niet over uitlaat’.