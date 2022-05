COA mag crisisnoodopvang met drie weken verlengen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers mag de crisisnoodopvang voor asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plaats meer is, met drie weken verlengen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft daar dinsdag toestemming voor gegeven, aldus een woordvoerder van het COA. Waar de crisisnoodopvangplekken komen is nog niet bekend. ‘Daar werken we hard aan’, aldus het opvangorgaan.

De bewindsman wil absoluut niet dat er opnieuw mensen buiten zouden moeten slapen, omdat het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is, aldus het COA. Maar de dienst verwacht de komende weken zo’n tweehonderd tot driehonderd nieuwe aanmeldingen per dag. Met die toestroom zijn er zeker dagen dat de 2000 plekken in Ter Apel ontoereikend zijn, omdat er niet elke dag grote groepen mensen vertrekken uit de centrale locatie, aangezien de asielzoekerscentra ook helemaal vol zitten.

Dat er voor drie weken crisisnoodopvang gebruikt mag worden geeft het COA volgens de woordvoerder even rust. ‘We weten nu voor deze periode zeker dat er ergens een plekje voor iedereen is. Dat geeft ruimte om tot een structurele oplossing te komen.’

Staatssecretaris Van der Burg zei dinsdag in de Tweede Kamer dat er gepraat wordt over de opening van een tweede aanmeldcentrum ergens in Nederland. Of en wanneer er zo’n tweede aanmeldcentrum komt kon hij nog niet zeggen.