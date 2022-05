Grote bezorgdheid in haven Rotterdam over personeelstekorten

Bedrijven in de haven van Rotterdam maken zich grote zorgen over personeelstekorten. Er is bijvoorbeeld een gebrek aan technisch personeel om de energietransitie in goede banen te leiden, stelt voorzitter Victor van der Chijs van Deltalinqs, de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied. Hij geeft ook aan dat de haven vatbaar is voor verstoringen door het personeelsgebrek.

Van der Chijs wijst onder meer op grote onderhoudsprojecten. ‘Deze vragen gedurende het project enorm veel extra mensen en bedrijven die dat onderhoud plegen hebben grote moeite om personeel te vinden. Het is niet ondenkbaar dat fabrieken stilgelegd worden omdat er te weinig personeel is voor groot onderhoud.’

Maar ook tekorten aan vrachtwagenchauffeurs kunnen voor problemen zorgen. ‘Rotterdam is logistiek geperfectioneerd, met strakke schema’s voor vrachtwagens en schepen. Door het tekort aan truckers kan de boel bij containerterminals vastlopen, waardoor containers opstapelen. Om dat op te lossen heb je dan weer meer kraanoperators nodig. Het is een soort domino-effect.’

Uitstroom

Volgens de meest recente cijfers zijn er zeker 8000 vacatures in de haven, maar dat zullen er volgens Van der Chijs waarschijnlijk wel veel meer zijn. Door de vergrijzing is er uitstroom. Daar staat een beperkte instroom van nieuwe werknemers tegenover, mede omdat weinig jongeren kiezen voor een technische studie. Daarnaast is er door grote personeelstekorten elders in Europa minder instroom van mensen buiten Nederland.

Van der Chijs geeft aan dat het personeelstekort bovenop de grote drukte komt. ‘De haven draait op volle toeren na corona. Er is veel inhaalvraag. Het is nu al superdruk en alle hens aan dek om alles rond te krijgen.’

De voorzitter van Deltalinqs, dat ruim zevenhonderd bedrijven vertegenwoordigt, weet dat er vooral grote vraag is naar elektrotechnisch personeel door de aanleg van nieuwe infrastructuur en installaties voor de energietransitie. ‘We kijken daarom samen met scholen en overheid naar manieren om jongeren vaker voor een technische opleiding te laten kiezen.’ Maar er wordt ook ingezet op meer bij- of omscholing en het aantrekken van technisch personeel elders uit de wereld, aldus Van der Chijs. ‘We moeten breder zoeken. Niet alleen in Europa, maar ook in andere werelddelen.’