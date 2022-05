Vakbond FNV vindt loonsverhoging KLM ‘goede eerste stap’

Vakbond FNV noemt de verhoging van de lonen bij luchtvaartmaatschappij KLM een ‘goede eerste stap’. Maar de 5 procent die er met terugwerkende kracht vanaf 1 maart bijkomt, betekent niet gelijk dat de dreiging van acties door KLM-personeel weg is, zegt vakbondsbestuurder David van de Geer. ‘Dit staat er los van, maar het helpt een klein beetje om het chagrijn weg te nemen.’

Een inflatiecorrectie is volgens hem maar één van de eisen die medewerkers hebben voor betere arbeidsvoorwaarden. Een andere belangrijke eis is bijvoorbeeld de werkdruk die omlaag moet. Van de Geer denkt dat deze loonsverhoging, die vanwege de coronacrisis de afgelopen twee jaar voor het meeste personeel werd uitgesteld, niet gelijk tot meer belangstelling vanuit werkzoekenden gaat leiden. ‘Met een startuurloon van 11,80 euro gaat dit niet het verschil maken, maar het is een goede eerste stap.’

FNV gaat maandag weer met KLM in gesprek over een nieuwe cao. Afgelopen maand kampte Schiphol nog met grote drukte door een wilde staking bij grondpersoneel van KLM.