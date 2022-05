Freelancers in gesprek met hoofdredactie Trouw na petitie

Freelancers van de krant Trouw gaan woensdag met de hoofdredactie praten over betere werkvoorwaarden. Om daar aandacht voor te vragen hadden 126 medewerkers van de krant een petitie ondertekend, die journalistenvakbond NVJ zegt te ondersteunen. Freelancers willen dat hun beloning meestijgt met de cao, dat zij meer inspraak krijgen en dat meer ervaren medewerkers meer erkenning krijgen.

Volgens de NVJ heerst de onvrede onder freelancers over de werkomstandigheden al langer. ‘Zij werken met ziel en zaligheid, maar veelal in een kwetsbare positie, met beperkte beloning, veel risico, weinig zekerheid, waardering, zeggenschap en zicht op groei’, staat in een toelichting van de bond.