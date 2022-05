KLM verhoogt lonen personeel met 5 procent wegens inflatie

Luchtvaartmaatschappij KLM verhoogt alsnog de lonen voor het personeel met 5 procent. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Eerst zouden de verhogingen van elk 2,5 procent in augustus 2020 en augustus 2021 worden doorgevoerd, maar dat werd uitgesteld vanwege de coronacrisis en de impact die de pandemie had op de luchtvaart.

"Met het besluit van vandaag creëert KLM, net als veel andere bedrijven in Nederland, financiële ruimte voor medewerkers om de torenhoge inflatie te compenseren", stelt de maatschappij in een toelichting.

Door de coronacrisis vroeg KLM aan personeel om een deel van het loon in te leveren. Bij de hoogste inkomens kwam dit neer op tot wel 20 procent. Onderdeel daarvan was ook het uitstellen van deze twee loonsverhogingen. Om het personeel te helpen met de gestegen kosten voor levensonderhoud, is besloten deze 5 procent alsnog alvast door te voeren.

Correctie

Kim Bruggeman, hoofd arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bij KLM, zegt dat dit moet worden gezien "als een correctie en niet als een verhoging". "Onze mensen dragen al twee jaar bij aan het weer gezond krijgen van het bedrijf. Ze leveren fors loon in en werken het zweet op hun rug. Ergens moet dat een correctie krijgen en die voeren we nu door."

Aan de rest van het loonoffer, zoals het afstaan van een deel van het vakantiegeld of eindejaarsuitkering, verandert nog niets. "Omdat we het nog nodig hebben", aldus Bruggeman. "Dit is wat wij nu denken te kunnen doen. Meer kunnen we nu niet. Het bedrijf moet herstellen uit de crisis." KLM zegt voor nieuwe cao-onderhandelingen met vakbonden in gesprek te gaan. Vanuit de bonden waren de afgelopen tijd al "hints" dat een inflatiecorrectie nodig was, zegt Bruggeman.

Staatssteun

KLM heeft de eerste 311 miljoen euro van de staatssteun afgelost die de maatschappij in coronatijd ontving, waarvan het in totaal 942 miljoen euro gebruikte. De luchtvaartmaatschappij moet flink wat rente betalen over de steun en medewerkers leveren loon in zolang de lening niet is terugbetaald.

KLM kon door de stevige groei van het aantal passagiers in het eerste kwartaal de vliegtuigen beter vullen en dat leidde voor het derde kwartaal op rij tot een operationele winst.