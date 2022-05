Walmart zakt op positief Wall Street na tegenvallende cijfers

Walmart behoorde dinsdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York, die flink opveerden na de recente koersdalingen. Het supermarktconcern boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht door hogere kosten voor brandstoffen en lonen. Het bedrijf schroefde de winstprognoses terug. Topman Doug McMillon sprak van ‘ongewone omstandigheden’, gezien de hoge inflatie in de Verenigde Staten. Het aandeel verloor 8,6 procent.

Home Depot dikte daarentegen 3,1 procent aan. De doe-het-zelfketen presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Verder waren er cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen. Die stegen in april op maandbasis met 0,9 procent. De winkelverkopen in maart werden opwaarts bijgesteld tot een plus van 1,4 procent.

Twitter

De Dow Jones Index noteerde kort na opening 1,1 procent hoger, op 32.577 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent tot 4061 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg ruim 2 procent tot 11.906 punten.

Twitter ging 0,7 procent omhoog na de verliezen van de afgelopen handelsdagen. Elon Musk liet weten alleen door te gaan met zijn overname van Twitter als het socialemediaplatform zijn beweringen over het aandeel nepaccounts op de berichtendienst kan onderbouwen. De topman van autofabrikant Tesla (plus 3,4 procent) had de overnamedeal eerder al tijdelijk in de wacht gezet omdat hij meer duidelijkheid wil over het aantal spamaccounts bij Twitter.

Citigroup

Citigroup won 5,6 procent doordat Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van miljardair Warren Buffett, in het eerste kwartaal voor bijna 3 miljard dollar aan aandelen van de bank heeft gekocht.

United Airlines steeg 5,2 procent. De luchtvaartmaatschappij verhoogde haar omzetverwachting voor het huidige kwartaal vanwege het sterke herstel van de vraag naar tickets.