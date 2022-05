Leden GroenLinks stemmen over een fractie met PvdA in senaat

De leden van GroenLinks mogen zich uitspreken over de vraag of de partij in de Eerste Kamer na de verkiezingen van volgend jaar een gezamenlijke fractie moet gaan vormen met de PvdA. Dat heeft partijvoorzitter Katinka Eikelenboom laten weten.

Het referendum onder de leden wordt begin juni gehouden. De beide linkse oppositiepartijen werken al enige tijd samen.

De PvdA zal zich ook in juni uitspreken op een congres over verdere samenwerking met GroenLinks.