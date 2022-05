Van der Burg praat dinsdag met bestuurders over tweede ‘Ter Apel’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) praat dinsdag met een burgemeester, voorzitter van een Veiligheidsregio en commissaris van de Koning over de oprichting van een tweede aanmeldcentrum, zoals nu in het Groningse Ter Apel. Dat zei hij tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Om welke gemeente het gaat, zei de staatssecretaris niet.

In Ter Apel kunnen asielzoekers zich aanmelden en vervolgens een asielaanvraag doen. Meermaals had het centrum te weinig plekken om alle mensen op te vangen. Asielzoekers voor wie geen plek was moesten in de hal van het aanmeldcentrum slapen.

D66 vroeg of het tweede centrum er voor de zomer kan zijn, maar een toezegging van de staatssecretaris kwam er niet. Ook kon hij niet beloven dat Ter Apel op tijd weet waar mensen heen kunnen als er daar geen plek is. Voor de ongeveer 150 mensen die dinsdag nog geen plek hadden is inmiddels een oplossing gevonden, maar die informatie kreeg de staatssecretaris ook pas vlak voordat het vragenuur begon.

De wens voor een tweede aanmeldcentrum leeft al langer, nu door de oorlog in Oekraïne veel vluchtelingen naar Nederland komen. Het provinciebestuur van Groningen riep vorige week het Rijk op om de capaciteit te vergroten. Commissaris van de Koning René Paas noemde het ‘beschamend’ en ‘een nieuw dieptepunt’ dat tientallen mensen in eerste instantie buiten de hekken van het centrum dreigden te moeten slapen.