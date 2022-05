Eerste Kamer verwerpt verlenging tijdelijke coronawet

De Eerste Kamer is tegen een nieuwe verlenging van de tijdelijke coronawet. Dit betekent dat het kabinet nu geen wettelijke grondslag meer heeft om beperkende maatregelen af te kondigen, zoals het dragen van mondkapjes of het houden van afstand.

Veertig van de 75 senatoren hebben in het debat over de vijfde verlenging van de tijdelijke wet al laten weten tegen te zullen stemmen. De oppositie ziet geen noodzaak meer tot de wet, nu het aantal coronabesmettingen niet hoog is.

De senatoren zullen dinsdagavond officieel stemmen.