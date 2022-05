Aantal asielaanvragen Russen nog steeds hoog

Het aantal eerste asielaanvragen van mensen uit Rusland blijft relatief hoog. In de eerste vier maanden vroegen 186 Russen asiel aan in Nederland. In heel 2021 waren dat er 205, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In april vroegen 68 Russen asiel aan in ons land. Daarmee staat Rusland op plek 7 in de lijst van landen die de meeste asielzoekers leveren, aldus de IND. Syrië voert de lijst aan, met in april 579 aanvragen.

Ook in maart vroegen relatief veel Russen (83) asiel aan in Nederland. In januari waren het er 16 en in februari 19. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari ontvluchtten meer Russen hun land. De binnenlandse repressie is toegenomen, onder meer door nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt om mensen op te pakken op basis van hun mening over de oorlog.

Verschillende redenen

De IND houdt niet bij om welke reden mensen asiel aanvragen in Nederland. De dienst meldde eerder bij monde van een woordvoerster: ‘Uit ervaringsgegevens blijkt wel dat asielzoekers uit Rusland die recent zijn binnengekomen om uiteenlopende redenen gevlucht zijn. Er bevinden zich mensen onder die kritiek hebben geuit op de huidige regering, dienstweigeraars, mensenrechtenactivisten, journalisten, lhbti’ers en Jehova’s getuigen.’

Ook Oekraïners vragen in Nederland asiel aan, ondanks het feit dat zij dat officieel niet hoeven te doen voor een tijdelijk verblijf in Nederland. In april deden 10 Oekraïners een eerste asielaanvraag. In maart ging het om 50 mensen. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn al meer asielaanvragen door Oekraïners gedaan (83) dan in heel 2021 bij elkaar (71).