Studie: veel meer vraag naar hr-personeel door hybride werken

Door de gevolgen van de coronapandemie en de krappe arbeidsmarkt was er het afgelopen jaar veel meer vraag vanuit werkgevers naar hr-personeel. Zij moesten helpen bij de overgang naar blijvend hybride werken en bij het oplossen van het tekort aan arbeidskrachten. Maar ook onder hr-medewerkers is sprake van ernstige krapte, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker Intelligence Group in opdracht van hr-dienstverlener Compagnon.

Voor elke hr-medeweker die op zoek is naar een baan, zijn er drie vacatures. ‘Als de hr-professional al op zoek gaat, is hij of zij uitermate kritisch, waardoor de sollicitatieprocedure een volle maand langer duurt dan bij andere beroepsgroepen’, staat in een toelichting op de resultaten.

De vraag naar hr-professionals steeg in 2021 met 72 procent. De behoefte nam het meest toe in de bouw, culturele sector en de horeca. Die laatste sectoren gingen na periodes van coronabeperkingen weer open. ‘Het personeelsbestand was echter flink verkleind. Om weer goed te kunnen functioneren, is er massaal naar personeel gezocht door vacatures te plaatsen.’ Uitzendconcern Randstad meldde in januari al dat de functie van hr-manager hoog in de jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen staat.

Bij recruitmentmedewerkers is de krapte nog erger. Daar kan elke werkzoekende kiezen uit dertien vacatures.

De afgelopen tijd zijn onder meer bij Schiphol en Rijkswaterstaat problemen ontstaan door personeelstekorten.