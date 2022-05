Verdachte gehoord over mogelijke mishandeling voetballer Lukoki

De politie heeft maandag een verdachte gehoord over de mogelijke mishandeling van de profvoetballer Jody Lukoki. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie Midden-Nederland dinsdag na berichtgeving van De Telegraaf. Lukoki overleed vorige week, een sectie moet uitwijzen of dat het gevolg is van een mogelijke mishandeling een week eerder. De man mocht maandag na het verhoor weer gaan, maar blijft een verdachte in de zaak, aldus de politie.