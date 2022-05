Knot: ECB moet rente in juli verhogen naar kwart procent

De Europese Centrale Bank moet de rente in juli verhogen van nul naar een kwart procent om de inflatie te bestrijden. Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot in het tv-programma College Tour. De hoofdgast in de uitzending, die op zondag 22 mei wordt uitgezonden, is Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB).

‘Mijn voorkeur, op basis van de huidige kennis, zou zijn om de rente met een kwart procentpunt te verhogen’, zei Knot, die ook bestuurslid is bij de ECB. Volgens de centrale bankier zijn de ontwikkelingen rond de inflatie buitengewoon zorgelijk en is het daarom hoog tijd voor maatregelen. Als de inflatie de komende weken nog verder stijgt, wil Knot verdere rentestappen niet uitsluiten. Dan zou de rente zelfs verhoogd moeten worden naar 0,5 procent.

In het interviewprogramma van KRO-NCRV reageert Christine Lagarde op de uitspraken van haar collega. ‘Klaas Knot en ik zitten op dezelfde lijn. Het is ons doel om de inflatie terug te brengen naar twee procent op de middellange termijn. We zullen daar alle middelen voor inzetten en we hebben dat proces ook al in gang gezet’, aldus Lagarde.

De ECB hield de rentetarieven bij de vergadering in april nog ongewijzigd ondanks de flink opgelopen inflatie in de eurozone. ECB-preses Lagarde hintte vorige week wel op een eerste rentestap komende zomer. De volgende rentevergaderingen van de ECB zijn op 9 juni en 21 juli.

Knot liet verder weten zich vooralsnog geen zorgen te maken over een grote recessie. Maar de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de opleving van de coronapandemie gaan ‘zeker een negatieve impact hebben en wij zullen dit goed moeten monitoren’, aldus Knot.