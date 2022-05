Belangenclubs willen meer duidelijkheid over ‘warmtepomp-plicht’

De plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om een hybride warmtepomp of andere ‘groene’ optie vanaf 2026 verplicht te stellen zijn ambitieus, maar er zijn nog wel vragen over de kosten en uitvoerbaarheid, bijvoorbeeld met het oog op de personeels- en materiaaltekorten in de installatiebranche. Dat laten Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond weten.

Het kabinet gaat het vanaf 2026 verplichten om minstens een hybride warmtepomp te installeren als de cv-installatie in huis aan vervanging toe is. Dat moet ervoor zorgen dat de Nederlandse woningen sneller verduurzamen.

Een dergelijke pomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Zo’n apparaat gebruikt ongeveer 60 procent minder gas dan de traditionele cv-ketel. Voor huizen die niet geschikt zijn is bijvoorbeeld een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet mogelijk. Tot 2030 is er subsidie voor woningeigenaren om te helpen bij de aanschaf.

Duurder

VEH zegt de plannen van De Jonge ambitieus te vinden, maar geeft ook aan dat een hybride of volledig elektrische pomp een stuk duurder is dan een reguliere cv-ketel. ‘Dan heb je het over duizenden euro’s’, zegt een woordvoerder. ‘En daar komen vaak nog kosten bij als je je huis eerst geschikt moet maken, bijvoorbeeld met isolatie maar ook door het vervangen van de verwarmingsinstallatie.’

De Consumentenbond is vooral benieuwd hoe de minister ‘het probleem van voorfinanciering’ wil aanpakken. Nu is het volgens de bond zo dat gebruikers zelf het volledige bedrag voor de pomp moeten voorschieten en daarna pas subsidie krijgen.

Regeling

‘Er wordt gesproken over hoe dat anders te regelen’, stelt de bond. ‘Dat is voor ons een belangrijk punt. Niet alle consumenten lukt het immers om duizenden euro’s voor te schieten.’ Nu kosten de goedkoopste hybride warmtepompen volgens de Consumentenbond na aftrek van subsidie zo’n 2500 à 3000 euro. Wel verwacht de organisatie dat de prijzen gaan dalen richting 2026.

Beide organisaties waarschuwen dat het tekort aan installateurs roet in het eten kan gooien. Volgens VEH geldt er nu al een wachttijd van een jaar voor een (hybride) warmtepomp en zijn voor het inregelen daarvan ervaren mensen nodig. Bovendien vindt de belangenorganisatie dat huiseigenaren op tijd advies moeten krijgen over wat er nodig is voor de aanschaf van een warmtepomp. VEH wijst er ook op dat het stroomnet in Nederland op veel plekken al aan zijn maximumcapaciteit zit.