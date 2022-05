OM moet vervolging NAM weer in gang zetten

Het gerechtshof Leeuwarden heeft het Openbaar Ministerie (OM) opdracht gegeven tot verdere strafrechtelijk vervolging van de NAM. Het gaat om de vraag of de Nederlandse Aardolie Maatschappij door de gaswinning schade aan gebouwen heeft veroorzaakt waardoor mensen in levensgevaar kwamen.

Volgens het hof is er bij één individueel geval een verdenking dat de NAM een ernstig strafbaar feit heeft begaan. ‘Deze verdenking rechtvaardigt in beginsel dat beklaagde zich daarvoor tegenover de strafrechter verantwoordt’, aldus het hof.

Het OM maakte vorig jaar maart kenbaar af te willen zien van de verdere vervolging. Volgens justitie was er geen bewijs gevonden dat bewoners in Noord-Groningen door de gaswinning gevaar voor hun leven te duchten hadden. Ook was er volgens het OM geen bewijs van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Daarom moest volgens het OM strafrechtelijke vervolging van de NAM worden gestaakt.

In 2017 hadden de Groninger Bodem Beweging en enkele individuele klagers het gerechtshof gevraagd het OM op te dragen de NAM te vervolgen. Het hof stelde dat er aanwijzingen waren dat het bedrijf zich mogelijk schuldig maakte aan overtreding van de wet, door met het winnen van gas opzettelijk woningen te beschadigen waardoor er levensgevaar is voor bewoners. Volgens het OM is er geen bewijs voor opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM.