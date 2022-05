Forum voor Democratie stemt toch voor voorstel referendumwet

De leden van Forum voor Democratie zijn voor het voorstel voor een nieuwe referendumwet dat voorligt in de Tweede Kamer. 55 procent van de leden heeft in een peiling binnen de partij zijn steun uitgesproken, meldde FVD-leider Thierry Baudet in het NPO-programma Ongehoord Nederland. ‘Onze leden hebben gezegd liever iets dan niets’, aldus de FVD-leider. Zijn partij zal daarom ook in de Tweede Kamer met het voorstel instemmen, beloofde hij.

‘Ik twijfelde heel erg en ik neigde naar tegen’, zei Baudet over het wetsvoorstel van de SP. Hij vindt dat er zoveel mensen een stem moeten komen uitbrengen dat het schier onmogelijk is om een bindende uitspraak af te dwingen. Bovendien komen naar zijn mening te weinig thema’s in aanmerking voor een referendum.

Baudet zei op NPO 1 dat zijn bezwaren nog niet zijn weggenomen. Desalniettemin is hij benieuwd naar de uitwerking van de wet, mocht die aangenomen worden. ‘Er is maar één manier om er achter te komen. We gaan het gewoon zien.’

Het is nog maar de vraag of er genoeg steun is voor het voorstel voor een correctief referendum. Omdat het gaat om een grondwetswijziging is nu steun nodig van honderd Tweede Kamerleden. De VVD is tegen, het CDA twijfelt. De vijf Tweede Kamerleden van Forum zouden daarom doorslaggevend kunnen blijken.