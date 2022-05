Rusland wijst Finse diplomaten uit

Rusland heeft twee Finse diplomaten uitgewezen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat de twee tot personae non grata zijn verklaard in reactie op de uitzetting van twee medewerkers van de Russische ambassade in Helsinki. Daarnaast heeft Moskou protest aangetekend tegen de ‘confrontatie’ waar Finland voor zou hebben gekozen, kennelijk verwijzend naar de Finse wens lid te worden van de NAVO. De uitwijzingen komen kort na het voornemen van Finland en buurland Zweden om het lidmaatschap van het militaire bondgenootschap aan te vragen.